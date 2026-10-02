Западные дипмиссии разработали планы эвакуации из Киева

Резервные планы по переносу посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью разработали западные страны. Как сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, дипмиссии могут переехать во Львов или в восточную Польшу.

Источники издания подчеркнули, что ситуация быстро ухудшается. Также приводятся слова мэра Киева. Виталий Кличко сообщил, что обстановка в городе быстро ухудшается.

Армия России использует новую тактику, запуская дроны на Киев небольшими группами и волнами. Одна из целей этой тактики — поддерживать длительную воздушную угрозу, истощать украинскую противовоздушную оборону и заставлять ее постоянно реагировать на новые цели.