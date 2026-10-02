Путину доложили о росте числа многодетных семей в Челябинской области

Действенность системной государственной поддержки в сфере демографической политики подчеркнул в беседе с президентом России губернатор Челябинской области. Алексей Текслер встретился с Владимиром Путиным во время рабочей поездки российского лидера в регион.

По данным Текслера, количество многодетных семей в Челябинской области растет. За семь лет число увеличилось увеличилось более чем в полтора раза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Губернатор привел в качестве примера эффективных мер региональную выплату на второго ребенка, которую продлят до двух лет. Кроме того, областной материнский капитал при рождении третьего и последующих детей увеличат почти в 4 раза - до 500 тысяч рублей. Кроме того, более миллиона рублей – сумма студенческого семейного капитала.