НАТО должна прекратить разжигать войну, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.



"Вручение НАТО "премии мира" прошло не лучшим образом: непопулярные феодалы Мерц и Рютте были освистаны народом. Мерц, рейтинг которого составляет 10%, должен уйти в отставку; НАТО должно прекратить разжигание войны; нелегальных мигрантов следует выслать; а доступный по цене российский газ должен получить возможность спасти Европу", — заявил Дмитриев в соцсети.



Так Кирилл Дмитриев прокомментировал пост депутата от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте хотят, чтобы их не освистывали, а приветствовали за присуждение им Нобелевской премии мира от НАТО.