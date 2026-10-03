Заключенный нанес смертельные ранения сотруднику ФСИН в Кабардино-Балкарии

Осужденный завладел табельным оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет в поезде в Кабардино-Балкарии. Правоохранитель погиб, трое сотрудников пострадали. Среди гражданского населения пострадавших нет.



Ранее в СМИ распространилась информация, что в поезде произошел бунт и заключенные удерживали сотрудников ФСИН в качестве заложников, однако в ведомстве опровергли информацию о захвате заложников.



"Никто не сбежал, массового бунта не было", — сообщили в правоохранительных органах.



Трое конвоиров, которые получили огнестрельные ранения шеи и груди в результате нападения осужденного, госпитализированы, сообщили в правоохранительных органах. ФСИН России сообщил, что окажет необходимую помощь семье погибшего сотрудника.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: "хищение огнестрельного оружия", "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".