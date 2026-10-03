Трансплантат для пациентов с повреждениями черепа разработали в России

Костный трансплантат для лечения пациентов с повреждениями черепа разработали ученые Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, рассказал "РИА Новости" глава Роспатента.



Трансплантат служит для замещения костных дефектов свода черепа. Уникальность разработки заключается в том, что в костный трансплантат, подготовленный по данной методике, можно ввести вещества, ускоряющие рост клеток и развитие сосудов.



"Появляются уникальные имплантаты суставов и костей, которые не вызывают отторжения у организма. Например, созданный учеными Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского костный трансплантат для лечения больных с повреждениями черепа", — сообщил Юрий Зубов.



Отмечается, что данная методика стимулирует процесс приживления и помогает пациенту быстрее выздороветь.