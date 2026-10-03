Не нож, а топор: всплыли шокирующие подробности ЧП на борту рейса Flydubai

Инцидент на борту самолёта компании Flydubai 30 сентября был попыткой теракта, заявил сегодня генеральный прокурор ОАЭ. Он сообщил агентству WAM шокирующие подробности ЧП: оказывается, второй пилот нанёс удар капитану самолёта не ножом, как предполагалось ранее, а аварийным топором.

Тем временем, американские СМИ утверждают, что раскрыли личность пилота, который напал на своего коллегу на рейсе Flydubai. CNN пишет, что мужчина - гражданин Омана по имени Хамам аль-Хаммами.

Его отец был оманцем, а мать - сирийкой. Личность пилота подтвердил израильский чиновник. Анализ удалённого аккаунта аль-Хаммами в соцсети, проведённый телекомпанией показал, что он был глубоко религиозным человеком и женоненавистником.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что самолёт был спасён благодаря израильскому сантехнику. Он якобы услышал крики, "выдернул того парня из кресла и отбросил назад, а затем взялся за управление и предотвратил крушение". Так выразился глава Белого дома. Справиться с пилотированием, по его словам, сантехнику помогла любовь к телепередаче шоу "Расследования авиакатастроф".