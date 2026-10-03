Собянин рассказал о темпах строительства Рублёво-Архангельской линии метро

Завершена проходка правого перегонного тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская" Рублёво-Архангельской линии метро. Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Щит "София" прошёл под землёй более двух с половиной километров. Работа велась в сложных геологических условиях. Параллельно на этом же перегоне продолжается сооружение левого тоннеля.

Ещё один щит начал проходку до станции "Новорижская". Ему предстоит преодолеть больше километра на глубине до 35 метров.

Рублёво-Архангельская - это семнадцатая линия Московского метрополитена. Первый её участок открыли в День города. Следующий запустят в 2027 году.