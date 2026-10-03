В Пятигорске спасли гулявших по карнизу детей

В Пятигорске спасли детей, едва не выпавших из окна третьего этажа. Их заметили бдительные соседи, которые бросились на помощь и вызвали спасателей. Как оказалось, двое маленьких братьев остались в квартире без присмотра и залезли на карниз.

Глядя на стоящего на карнизе ребёнка, кричали дети, причитали взрослые. Соседи под окнами постоянно держали одеяло, чтобы мальчик не поранился при падении с третьего этажа. Приехавшие по вызову спасатели моментально оценили опасность ситуации. Приняли решение - не дожидаться подкрепления. Развернули лестницу и начали уговаривать напуганного мальчика довериться им, чтобы спастись. Спасатели действовали быстро и чётко. Подвигом свой поступок не считают. Говорят - это их работа. А вот местным жителям очень благодарны.

Дети спасены, сейчас находятся в больнице. А все причастные не перестают благодарить тех, кто так быстро среагировал в экстремальных условиях. Полиция проводит проверку, чтобы ответить на главный вопрос: почему малолетние оказались одни в квартире, где на окнах нет ни одной системы безопасности?

По имеющейся информации, мама уехала в Москву, оставив детей на отчима. Меру ответственности родителей в ближайшее время решат органы опеки. Тогда же определят и дальнейшую судьбу детей.