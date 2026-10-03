Выше нормы: москвичей обрадовали прогнозом погоды на неделю

Старое бабье лето в Москве закончилось, но погода в регионе будет более-менее комфортной. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец, следующая неделя на фоне западно-восточного переноса воздушных масс атлантического происхождения будет тёплая и сырая.

Температура воздуха днём в столице и области поднимется до 12-15 градусов, это 4-5 градусов выше нормы. При этом, судя по прогнозу Гидрометцентра, дожди разной интенсивности будут идти практически ежедневно.

Небо затянут тучи, но иногда сквозь них будет проглядывать солнце. К концу недели распогодится и потеплеет до плюс 18 градусов.