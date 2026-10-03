Мошенники стали заманивать россиян дорогими подарками на день рождения

Новая уловка мошенников – они стали поздравлять россиян с днём рождения от имени операторов связи. В сообщениях приходят опасные ссылки, ведущие на фишинговые сайты.

Аферисты обещают удвоение денег на балансе телефонного номера, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. При этом в сообщении полностью копируются фирменный стиль и логотипы компании сотовой связи.

Для того, чтобы активировать подарок, нужно просто внести средства на счёт телефона. Присланная ссылка для пополнения баланса ведёт на сторонний фишинговый сайт. Там абонент теряет все свои сбережения после ввода реквизитов банковской карты.