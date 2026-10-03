Умер Анатолий Кашпировский

Умер психотерапевт Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет.

Как сообщил РИА Новости его директор Сергей Рудых, причиной смерти стал возраст.

Осенью прошлого года Анатолий Кашпировский попал в больницу. Сообщалось, что у него внезапное ухудшение на фоне онкологического заболевания.

Кашпировский получил широкую известность ещё в СССР. Он проводил телевизионные сеансы, утверждая, что может удалённо лечить десятки болезней. Позже психотерапевт, которого часто называли экстрасенсом, собирал многотысячные стадионы и также проводил лечебные сеансы.

Официальная медицина скептически относилась к сеансам Кашпировского, но власти не запрещали проводить их, а телекомпании предоставляли ему эфирное время.