Собянин рассказал о новом удобном маршруте до станции "Тютчевская"

Благодаря новому надземному пешеходному переходу появится удобный маршрут до станции "Тютчевская". Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Сейчас идёт проектирование объекта, к строительству приступят уже в следующем году. Переход расположится в районе 42-го километра МКАД и будет интегрирован с вестибюлем станции через подземную часть.

Сооружение свяжет "Тютчевскую" с обеими сторонами этой городской магистрали. Для удобства маломобильных москвичей сходы на обе стороны МКАД оснастят лифтами и тактильными направляющими плитами.