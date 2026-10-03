МИД России предупредил дипломатов в Киеве об опасности

МИД России повторно предостерёг иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, от пребывания на Украине и поездок на её территорию. Проигнорировавшие предупреждения иностранцы на Украине осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности, говорится в сообщении российского дипведомства, которое цитирует ТАСС.

На Смоленской площади напомнили, что Вооружённые Силы России продолжают удары возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины.

Как ранее сообщало Минобороны, за последние сутки российские военные нанесли несколько ударов по целям на Украине. В частности, в столице страны Киеве был поражён один из мостов через Днепр. По нему осуществлялась переброска военных грузов.

Тем временем западные дипломаты уже подготовили план эвакуации сотрудников посольств из Киева, но пока его не задействовали.