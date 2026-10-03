Правительство Москвы подвело итоги конкурса "В кадре"

Лучшие управленческие решения в госсекторе определили в столице в рамках конкурса на премию правительства Москвы "В кадре". В этом году она прошла во второй раз. Жюри рассмотрело заявки из 60-ти регионов - от Калининграда до Хабаровска.

Итоги подвели на церемонии награждения. Наиболее эффективные идеи опубликуют, чтобы опыт могли перенять коллеги из других компаний.

Проекты были и про развитие рабочих династий, про помощь многодетным мамам, помощь им в профессиональном росте, развитие наставничества. Очень много инициатив, которые улучшают жизнь команд изнутри. Это те люди, которые каждый день развивают свои команды, а через них развивают города, регионы и в целом всю страну", - сказала руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова.