В Москве завершился первый Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "ТехноЛогично". Подробности сообщил Сергей Собянин.

Специалисты ведущих предприятий из регионов России и стран БРИКС показали своё мастерство в десяти направлениях. Они соревновались в сферах аддитивных технологий и цифровом моделировании, показали навыки в промышленном дизайне. Также участники создавали прототипы, чертежи и программные решения, лучшие из которых внедрят на передовых предприятиях Москвы.

Победителям и призёрам предоставят возможность выступить в финале Международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего".