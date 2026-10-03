В Бурятии охотники убили более 300 медведей

В Бурятии охотники ликвидировали более 330 медведей, представлявших опасность для людей. Об этом сообщила региональная служба по надзору в сфере природопользования.

Каждые сутки Бурприроднадзор поступает порядка 15-20 сообщений о выходах животных в населённые пункты. К защите сёл привлекли более 80 охотников. Жителей просят не ходить в лес.

В России продолжается нашествие медведей. Сразу в нескольких российских регионах действует режим ЧС. В некоторых районах Иркутской области ввели комендантский час, а в Томской области ограничили массовые мероприятия.