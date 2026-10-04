В Минобороны назвали новых героев СВО

Гвардии ефрейтор Юрий Зеляев во время штурма опорника неонацистов первым ворвался на позиции, уничтожил несколько радикалов и прикрывал своих сослуживцев. Благодаря самоотверженным действиям Юрия, наши военнослужащие выполнили боевую задачу. Новый рубеж был занят в кратчайшие сроки.

Гвардии рядовой Алексей Мазепин доставлял материально-техническое имущество на передовую. Возвращаясь на базу после выполнения боевой задачи, был атакован FPV-дронами противника. Один из ударов задел машину, в результате был ранен боец. Алексей нашёл укрытие для автомобиля, оказал товарищу первую помощь и доставил в зону эвакуации, тем самым спас ему жизнь.