Ночью 4 октября в небе над Россией сбили 559 дронов ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 559 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московском регионе, в Адыгее, Крыму и на Кубани.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 4 октября на подлёте к столице сбиты девять дронов ВСУ.