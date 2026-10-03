Нетаньяху пригласил командира рейса Flydubai в Израиль

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил индийского пилота Смита Маччхара, предотвратившего авиакатастрофу на борту самолета FlyDubai, посетить Израиль на День Независимости вместе с премьером Индии Нарендрой Моди.



"Вы — герой для Израиля, Индии и всего мира. Я приглашаю премьер-министра Нарендру Моди и вас зажечь факел в День независимости Израиля", — сказал Биньямин Нетаньяху во время общения с Маччхаром.



В ходе разговора пилот, который пока находится в больнице, поделился новыми подробностями того, что произошло на рейсе из Дубая в Тель-Авив.



30 сентября стало известно, что пилот ударил напарника ножом во время рейса Дубай — Тель-Авив. Нападавшего арестовали. Израиль назвал произошедшее на борту самолета попыткой теракта. Генпрокурор ОАЭ заявил, что второй пилот нанес удар капитану самолета авиационным аварийным топором и пытался перехватить управление.