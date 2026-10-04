Европе для выживания необходима российская энергия, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.



"Зима близко. Как и предсказывалось, упорные идеологические ошибки, совершенные ЕС в области энергетики, уже повлекли за собой серьезные последствия. Европа нуждается в российской энергии, чтобы выжить", — отметил Дмитриев.



Москва неоднократно отмечала, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей нанес ущерб европейской экономике, привел к росту стоимости энергии и снижению конкурентоспособности.