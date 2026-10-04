Путин отметил роль Космических войск в спецоперации

Сегодня в России отмечается День Космических войск. Им исполнилось 69 лет. Это самый молодой род войск российской армии: датой основания считается 4 октября 1957 года - начало космической эры человечества. Тогда в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли.

Сейчас Космические войска России выполняют широкий ряд стратегических задач, в том числе осуществляют пуски межконтинентальных баллистических ракет, управляют работой спутников на орбите, готовят и проводят запуск космических аппаратов военного и двойного назначения.

Личный состав и гражданский персонал Космических войск поздравил с праздником Владимир Путин. Президент отметил, что войска решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооружённым силам, подразделениям, участвующим в спецоперации.