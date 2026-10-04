В Словакии открыли памятник маршалу Ивану Коневу

Словакия увековечила память одного из маршалов Победы - на северо-востоке страны открыли монумент дважды Герою Советского Союза Ивану Коневу. Местные власти подчеркнули, что это событие - дань уважения тем, кто отдал свои жизни за свободу и будущее.

Осенью 1944 года здесь, на Дуклинском перевале, Красная Армия под командованием Конева громила немецкие и венгерские войска. В ходе Карпатско-Дуклинской операции, которая вошла в словацкую историю как крупнейшее сражение, были освобождены сотни населённых пунктов, погибли более 20-ти тысяч советских бойцов.

Средства на создание памятника собирали жители разных регионов Словакии.