Киевляне на майдане потребовали мира с Россией

Жители Киева вышли с требованием как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией Накануне на площади Независимости собрались почти четыре тысячи человек. Они вышли в центр города по призыву одесского журналиста и правозащитника, а теперь - военнослужащего Александра Тодорова, который находится под стражей за организацию аналогичного митинга в начале сентября.

Тогда Тодоров призывал украинцев к выступлениям против Владимира Зеленского, коррупции и беспредела в стране и в армии. Вскоре после акции в Киеве Тодорова задержали и отправили под стражу по обвинению в самовольном оставлении части. Суд установил залог в 175 тысяч гривен (более 320 тысяч рублей). Деньги уже собрали, но пока они проходят проверку в банках, сам активист остаётся в СИЗО.