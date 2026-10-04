Группировка войск “Север” нанесла сокрушительные удары по укрепрайону ВСУ на юго-западе от Волчанска. Уничтожен командный штаб. Противник не успел эвакуировать офицеров. Тяжёлая ситуация для неонацистов - и в тыловых районах Украины.

Херсонская область. Под прицелом пункты управления БПЛА и склады ВСУ. В одном из зданий находились скрытые позиции противника с военным имуществом. Российские беспилотники "Молния-2" группировки "Днепр" попали точно в цель.

На Краматорском направлении группировка "Южная" приступила к активной зачистке. В тылу противника наши FPV-дроны находят противника не только во время перемещения, но также в блиндажах и в подвалах жилых домов.

В воздухе - российский дрон-перехватчик "Сокол И" . На Днепропетровском направлении группировка "Центр" ведёт борьбу с украинскими беспилотниками. Тактика врага постоянно меняется, но маневренная и малозаметная техника помогает подстроиться под новые задачи.

Группировка "Север" одновременно наступает на нескольких направлениях и продолжает создавать полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Российские войска продвигаются вперёд, оттесняя противника от госграницы. Близость к передовой позволяет в кратчайшие сроки возвращать в строй повреждённые боевые машины, артиллерийские орудия, автомобильную и специальную технику.