Панические настроения коррумпированного киевского режима пытается развеять канцлер ФРГ, прибывший в Киев с необъявленным визитом. "Убийцы возвращаются на место преступления". Так спикер российского МИДа Мария Захарова прокомментировала визит Мерца в Киев в комментарии "Комсомольской правде".

В украинскую столицу канцлер Германии примчался ни свет, ни заря. В семь утра воскресенья. Дорогого гостя табло пока ещё работающего киевского вокзала приветствовало на немецком.

На родине Фридриха Мерца не утихают многотысячные антивоенные марши. А он укатил в страну, против накачивания которой оружием протестуют граждане ФРГ. Визит экстренный и необъявленный. Первый за полтора года.

У киевского режима слишком плохи дела на фронте. Мерц прибыл в качестве антикризисного менеджера. С собой прихватил руководителей немецких оборонных предприятий.

"Я скажу сегодня Владимиру Зеленскому: "Вы можете продолжать рассчитывать на нашу помощь". Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищёнными и сильными", - сказал канцлер.

Вместе с Мерцем в Киев прибыло руководство компании Quantum Systems. Эта фирма якобы совместно с украинцами клепает для ВСУ дроны. Основное производство сосредоточено на территории Германии. В компании утверждают, что запустили несколько секретных заводов и на Украине. Ключевая цель визита - завершение сделки по совместному производству дронов, ракет и программного обеспечения.

Немцы под маркой "Сделано на Украине" хотят наладить производство вооружений с дальностью более тысячи километров, которые режим сможет использовать для ударов вглубь России. Канцлер Мерц готов выделить на это миллиард евро из бюджета ФРГ. И еще 350 миллионов на ремонт энергетической инфраструктуры.

Несмотря на совместное с украинскими казнокрадами ударное освоение денег европейских налогоплательщиков, Зеленскому предстоит и не самый приятный разговор. Мерц спросит за так и не проведенные по требованию ЕС реформы. В том числе, по борьбе с коррупцией. Главарь режима накануне заявил: он договорился о том, что Брюссель выдаст деньги, запланированные на следующий год, уже в этом. И таким образом, Киев закроет бюджетный дефицит.