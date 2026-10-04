Музыкальная школа имени Гнесиных отмечает 80-летие

Музыкальной школе имени Гнесиных исполнилось 80 лет. С юбилеем коллектив учебного заведения поздравил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Среди выпускников одного из ведущих центров музыкального образования России - всемирно известные исполнители и композиторы. Школа была основана в 1946 году по инициативе пианистки и педагога Елены Гнесиной.

Занятия проходят в историческом особняке Апраксиных-Бутурлиных на Знаменке. Сегодня в нем обучаются более 1 200 человек. Ученики школы регулярно побеждают в международных конкурсах. А методические разработки учебного заведения используют педагоги в разных городах и странах.