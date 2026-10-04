Испанию охватили массовые протесты

В Испании продолжаются акции против жилищного кризиса. Протесты охватили уже 50 городов. В Мадриде к демонстрации присоединились ультралевые радикалы. В Валенсии агрессивно настроенные участники вступили в стычки с полицией. Есть задержанные и пострадавшие. Организаторы обещают устроить общенациональную забастовку.

Молодчики с закрытыми лицами шествуют по улицам Мадрида. Протесты против жилищного кризиса становятся всё агрессивнее и громче. Только по официальным данным, в акции приняли участие 70 тысяч человек. Организаторы говорят о полумиллионе. Волна недовольства охватила и десятки других городов.

Жестокая потасовка развернулась в Валенсии. Участники попытались прорваться к зданию, где проходил форум инвесторов. Девять стражей порядка получили ранения. Полицейские с демонстрантами тоже не церемонились. Пускали в ход дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.

Протесты в стране начались больше недели назад после резонансного случая с выселением пенсионерки. Новый владелец квартиры, которую она снимала 70 лет, взвинтил аренду. 87-летняя женщина не смогла платить, и её выдворили насильно. Инцидент всколыхнул испанское общество. Центром протестного движения стала одна из главных достопримечательностей Мадрида - площадь Пуэрта-дель-Соль. Возмущенные жители разбили там палаточный лагерь.

На фоне массовых протестов правительство разработало пакет мер. Среди них - защита уязвимых категорий от выселения и ограничения деятельности спекулянтов на рынке недвижимости. Но депутаты законопроект отклонили. Участники акции обещают устроить всеобщую забастовку и митинговать бессрочно. Премьер-министр Испании не исключил досрочных выборов в парламент.