Сценические реликвии представили на выставке в питерском Манеже

Окунуться в историю русского театра можно в петербургском "Манеже" на масштабной выставке "Сцена действия". В экспозиции более тысячи экспонатов - уникальные костюмы и декорации, картины и графика. Проект объединил разные эпохи - от крепостных театров до смелых экспериментов советского авангарда.

Четыре тысячи эскизов. Пять занавесов. Костюмы, маски — Головин придумал для "Маскарада" целый мир. А Мейерхольд собирал его на сцене Александринского театра почти шесть лет. Есть здесь и занавес "Гамлета" Таганки - спектакля Юрия Любимова с Владимиром Высоцким. Его не изготавливали в мастерской. Вязали из шерсти прямо в фойе актёры и зрители.

В Манеже предлагают не просто смотреть, но и буквально оказаться внутри происходящего. В пространстве "Ревизора" - десятки дверей. Для Гоголя это не просто деталь: именно через неё в жизнь чиновников врывается тот, кого все принимают за важную персону. На выставке дверь открывает не герой, а человек из зала.

Рядом со сценическими реликвиями - картины, графика, документы и предметы эпохи. Больше тысячи экспонатов из 98 музеев, архивов и частных собраний России. Вместе они складываются в семь историй - от первых театральных постановок до экспериментов XXI века.