Россия усилит удары по военным объектам в столице и других регионах Украины после сегодняшнего заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявили в Минобороны России.

Российское военное ведомство напомнило, что наносит массированные удары по Киеву и другим украинским областям в ответ на действия Зеленского.

Минобороны отметило, что минувшей ночью ВСУ нанесли заведомо террористический удар по жилым кварталам Белгорода, где нет никаких военных объектов. Погибли и пострадали мирные жители, повреждены многоквартирные дома и объекты инфраструктуры.

Ранее сегодня главарь киевского режима Владимир заявил об усилении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.