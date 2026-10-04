У заболевшей в Иркутской области выявили пневмонию неустановленной этиологии

У сотрудницы противочумного института в Иркутской области выявлена пневмония неустановленной этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передаёт ТАСС.

В ведомстве уточнили, что, по результатам расширенных исследований, в материале от больной нет микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью.

Ещё специалисты отметили, что обращений по поводу инфекционных заболеваний среди сотрудников Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока за последние десять дней не зарегистрировано.

Ранее СМИ сообщали, что у сотрудницы этого института были выявлены признаки лёгочной чумы. Контактировавшие с ней люди проходят проверку.