Задержан предприниматель, расчленивший сожительницу на юго-востоке Москвы

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-востоке Москвы. Он доставлен на допрос в столичное управление СК, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

3 октября в квартире на Жулебинском бульваре было обнаружено расчленённое тело женщины. Погибшей оказалась 54-летняя предпринимательница Елена Церетели. При осмотре места происшествия криминалисты обнаружили также схрон оружия и боеприпасов.

Подозрение в убийстве пало на сожителя погибшей. В его гараже в Щербинке был произведён обыск. И там следователей ждала ещё одна страшная находка: тело дочери убитой и ещё один арсенал - гранаты и тротиловые шашки

Подозреваемый в двойном убийстве - 47-летний предприниматель Теймураз Гогиашвили. В Москве у него бизнес по продаже комплектующих для автомобилей. И он задолжал более 42 миллионов рублей за невыполненный контракт. По данным ТАСС, сопротивления при задержании он не оказал и позже сознался в обоих убийствах. Мотивом убийства мог стать бытовой конфликт.