Русский Карлсбад: чем знаменит московский район Покровское-Стрешнево

Здесь Николай Карамзин писал части своей "Истории государства Российского". Тут расположен единственный в столице речной шлюз, под которым проходит автомобильный тоннель. И здесь же - единственный питьевой родник Москвы "Царевна Лебедь".

Всё это - о районе Покровское-Стрешнево. Для актёра театра и кино Дмитрия Муляра одноимённый парк, расположенный здесь, на многие годы стал любимым местом для прогулок. Во времена Елизаветы Петровны его называли "русским Карлсбадом". Вода в роднике "Царевна Лебедь" до сих пор считается целебной, в любое время года она одинаковая по температуре - около шести градусов.

Аэродром здесь появился в 1931 году. Отсюда в небо поднимались легенды советской авиации. И здесь проходили знаменитые летние воздушные парады, на которых присутствовало всё руководство страны. В годы войны аэроклуб подготовил тысячи парашютистов и лётчиков, а после десятилетиями оставался кузницей спортивной авиации. Последний борт покинул Тушино 12 лет назад. На месте лётного поля за это время вырос современный микрорайон.

На пустыре появились спортивные кластеры, духовно-культурный центр с храмом Святого Владимира в Тушине и благоустроенная набережная с многоуровневыми прогулочными маршрутами, амфитеатром и смотровыми площадками. Здесь же, на берегу Москвы-реки, в этом году открылся новый корпус Курчатовской школы. Здание больше похоже на научный центр, а верхние этажи, по задумке архитекторов, будто парят в воздухе. Это первая московская школа с собственным кусочком набережной и террасой с видовыми площадками, а ещё с возможностью заниматься на крыше.

В новой школе два спортивных зала, IT-полигон и своя медиастудия, в которой школьники записывают подкасты и ведут свои первые эфиры. На переменах здесь можно поиграть в настольный теннис, а ещё на территории есть свой спортивный кластер - беговые дорожки, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки.