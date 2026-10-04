Зачистка Доброполья и окружение ВСУ под Харьковом: последние новости о спецоперации

Российские штурмовые группы продвинулись в северной и центральной частях Доброполья в ДНР, морские пехотинцы уже завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города. Об этом сообщает Минобороны.

Также наши военные продолжают уничтожение окружённых формирований противника в Харьковской области. В кольце окружения ВСУ потеряли за сутки более 35 военнослужащих.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что Вооружённые силы России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины и уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

Силами ПВО за 24 часа сбиты четыре авиабомбы, три реактивных снаряда HIMARS и 1 222 вражеских беспилотника.