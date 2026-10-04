Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал неожиданное заявление во время визита в Киев. Стоя рядом с главой киевского режима, немецкий канцлер обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине.

"Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта", - приводит слова Мерца газета Taz.de.

При этом политик уточнил, что диалог с Россией может начаться только после того, как замолчит оружие.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова связала визит канцлера в Киев с его падающими рейтингами. Она также сравнила Мерца с убийцей, который возвращается на место преступления.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.