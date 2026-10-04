Российские военные нанесли удар по Северному мосту через Днепр в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны.

Также поражены два сухогруза с военным имуществом в акватории Чёрного моря неподалёку от Одессы.

Минувшей ночью российские военные поразили в Чёрном море сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Сегодня днём Минобороны предупредило, что Россия усилит удары по военным объектам в столице и других регионах Украины после заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее сегодня главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил об усилении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.