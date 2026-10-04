Поражены четыре судна с грузами для ВСУ

В порту Черноморск, в акваториях Бугского Лимана и в Чёрном море расчёты БПЛА "Герань-4 сикер" нанесли удары по четырём судам с военными грузами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее сегодня российские военные нанесли удар по Северному мосту через Днепр в Киеве. По нему шло снабжение украинских войск. Также днём 4 октября поражены два сухогруза с военным имуществом в акватории Чёрного моря неподалёку от Одессы.

Сегодня днём Минобороны предупредило, что Россия усилит удары по военным объектам в столице и других регионах Украины после заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского; он заявил об усилении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.