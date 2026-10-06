Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Лейтенант Дмитрий Пасечник прикрывал продвижение передовых отрядов. Когда они попали под обстрел, Пасечник, получив координаты целей от наших беспилотников, артиллерийскими ударами уничтожил две огневые точки ВСУ и до десяти неонацистов.

Гвардии лейтенант Арсен Ильясов с подчинёнными, продвигаясь через лесополосу, засёк группу боевиков и организовал засаду. Дождавшись сумерек, штурмовики под командованием Ильясова атаковали противника. Понеся потери, враг отступил.