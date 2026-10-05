На Харьковском участке спецоперации наши штурмовые группы сжимают кольцо окружения и зачищают блокированные формирования радикалов.

Авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции поражают опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки "Север". На северо-востоке Харьковской области наши подразделения продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ. В Волчанском котле освобождена Крендяйка. Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы и рассказ штурмовиков.

Также группировки "Север" расширяет полосу безопасности в приграничных районах Сумской области. По позициям ВСУ удары наносит ствольная артиллерия и расчеты ударных дронов.

С каждым днем все жарче в Добропольском котле. Оставшиеся без снабжения формирования ВСУ пытаются прорвать окружение, но неизменно попадают под удары наших беспилотников. Ударные дроны поражают бронетехнику и наземные робототехнические комплексы. Счет до полного уничтожения группировки врага в Доброполье идет уже на дни.

От вражеских ракет и дронов наши подразделения в зоне контроля у Доброполья защищают ЗРК С-300В4 группировки "Центр". На счету только одного экипажа - десятки целей.

На Краматорском направлении операторы ударных БПЛА Южной группировки войск сожгли четыре автомобиля и три НРТК противника. А в Запорожской области расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" сорвали ротацию ВСУ, не дав противнику перебросить резервы и бронетехнику к передовым позициям.