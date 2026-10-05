ПВО сбила 199 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 5 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение минувшей ночи ПВО сбила 199 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 4 октября до 8.00 мск 5 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Орловской областей. Беспилотники сбиты над Рязанской, Тульской, Ростовской областями, над Московским регионом, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере "Макс" о летевших на Москву украинских беспилотниках. По данным Собянина, к столице направлялись девять дронов, все цели уничтожила противовоздушная оборона. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.