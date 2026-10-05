Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником. Он отметил, что общие ценности и общее будущее всегда помогали идти вперед, а в основе любых успехов — труд учителя.



"Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам. Умение раскрыть в каждом ребёнке, молодом человеке его способности и лучшие качества", — добавил российский лидер.



5 октября в России отмечается профессиональный праздник работников системы образования — День учителя.