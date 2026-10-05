Детский сад не должен быть местом только для подготовки к школе, заявил Кравцов

Детский сад должен быть пространством воспитания ребенка, а не просто подготовки к школе, сообщил "РИА Новости" глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



"Детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе", — сказал Кравцов.



Ранее Кравцов сообщал, что дошкольников будут знакомить с достижениями страны и семейными ценностями. С детьми будут говорить об истории, российской многонациональной культуре, а также заниматься развитием у дошколят творческого и научно-технического мышления, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.