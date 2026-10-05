Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

В России отмечают День учителя. Более миллиона представителей этой профессии сегодня получают поздравления. Ведь воспитание подрастающего поколения - это благородная и ответственная миссия.

И какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остаётся главное: личность учителя, наше уважение и признательность за их каждодневный, с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела, отметил в своем обращении Владимир Путин.

Президент также напомнил - с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует необходимую поддержку, и даёт новые возможности для профессионального роста.

С праздником педагогов поздравили военнослужащие Южной группировки. Участники спецоперации пришли в школы Луганской народной республики, чтобы еще раз выразить слова благодарности своим учителям. Некоторые из бойцов отыскали себя на фотографиях класса.