США отозвали бомбардировщики с Фэрфорда из-за угроз со стороны Ирана

США отозвали 12 стратегических бомбардировщиков B-1 с британской базы Фэрфорд из-за угроз со стороны Ирана.

К настоящему моменту они все вернулись на свои базы в США, передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона. Фэрфорд использовался США для ударов по Ирану. Ее расположение сокращало расстояние, которое бомбардировщикам приходилось преодолевать по сравнению с вылетами из США

Решение было принято исходя из соображений безопасности и спустя неделю после попытки теракта на авиабазе. Напомним, что 27 сентября, полиция Великобритании задержала пять человек в возрасте от 23 до 25 лет рядом с Фэрфордом. Их заподозрили в подготовке теракта. Позднее подозреваемых отпустили под залог.

В свою очередь газета WSJ писала, что подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) завербовало британских граждан для нападения на бомбардировщики и военнослужащих базы.