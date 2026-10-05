В России циркулируют новые штаммы гриппа без иммунитета

Минздрав предупредил россиян о новых штаммах гриппа, к которым у населения нет иммунитета.

Это говорит о необходимости вакцинации в этом сезоне, сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. В этом году вакцины от гриппа были обновлены - в них заменили три компонента.

В первую очередь вакцинироваться нужно наиболее уязвимым слоям населения – детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. После вакцинации иммунитет формируется две недели, поэтому поход в прививочный кабинет стоит планировать заранее.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Доля случаев гриппа среди острых ОРВИ в конце сентября составила 1,1%. Циркулируют штаммы A(H1N1), а также A(H3N2), B и C, которые наиболее тяжело протекают у пожилых людей.