Власти в Киеве боятся нового Майдана, из-за чего сознательно тормозят восстановление стабильной связи и интернета. В российских силовых структурах напомнили, что ВС России в последнее время активизировали удары по дата-центрам, в особенности по расположенным в столице Украины.

Поражены были центры таких провайдеров, как "Киевстар", KievNet, не работали некоторые телеканалы. При этом власти Украины не спешат восстанавливать связь. По данным силовиков, причина в том, что на Украине появляется все больше активистов, призывающих ко всевозможным акциям протеста в Киеве. Как сообщил источник, у киевлян растет недовольство сложившейся гуманитарной обстановкой, увеличивается число претензий к киевскому режиму, передает РИА Новости.

Требования недовольных публикуются в соцсетях. В их числе – установление четких сроков службы в ВСУ, ограничение полномочий сотрудников ТЦК, исключение мобилизации женщин и ужесточение противодействия коррупции. В Киеве, в частности, действует бывший военнослужащий ВСУ Александр Тодоров, который призывает к Майдану против действующей власти Зеленского.