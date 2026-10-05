Алена Кравец ждет первого ребенка в 46 лет: "Господь послал мне эту беременность за все страдания с моей приемной девочкой"

Алена Кравец ждет первого ребенка. Модель находится уже на приличном сроке.

В последнее время Алена Кравец то и дело оказывается в скандальной хронике. Проблема в приемной дочери Даниелле, которая выросла и стала проявлять характер. Тогда модель и ее муж отправили подростка назад в детский дом. Якобы девочка была совершенно неуправляемой.

Семейную драму обсуждали в студии шоу "Пусть говорят", в которой мать и дочь обменивались колкими словами. Меж тем многие интернет-пользователи недоумевали, почему Алена сама не родила. Та прямо не отвечала, но намекнула на некие проблемы.

Однако они остались в прошлом. Сейчас Кравец ждет первого ребенка. "Господь послал мне эту беременность за все мои страдания с моей приемной девочкой. Бог все видит и все знает", - объявила Алена на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Кравец находится на приличном сроке, но когда родит и кого ждет, не говорит.

Ранее Алена Кравец пришла на помощь приемной дочери, когда та стала жертвой телефонных мошенников. Та взяла посылку у неизвестного и отправила ее через "Почту России". Так Даниелла стала соучастницей преступления. Вскоре к Кравец пришли правоохранители, ей предъявили обвинение по статье "Мошенничество". Девушке грозило лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

В результате она получила 2,5 года условно. Алена Кравец нашла ей адвоката и поддерживала. "Теперь главное, чтобы Даниелла вела добропорядочную жизнь, не занималась обманом, воровством, мошенничеством. Хотя у нее, по моему стойкому убеждению, в силу генов, есть к этому предрасположенность", - говорила Кравец.

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