ВС России нанесли новые удары по объектам инфраструктуры на Украине

Российские войска нанесли новые удары по объектам украинской инфраструктуры, которые используются в военных целях. Применялись беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, целями для "Гераней" в ночь на 5 октября стали объекты энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также морские суда. В Харьковской области поражена электроподстанция Кочеток. В Одесской области удары нанесены по портовому пункту Вилково, через который идут военные грузы, а также хранилища с топливом для украинской армии в порту Черноморск.

Кроме того, под удар попали два сухогруза с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Одно судно поражено в порту Черноморск, второе - на переходе морем южнее Одессы.