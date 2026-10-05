"Это какой-то страшный сон!": Анна Шукшина сама отдала сына бывшему мужу, а теперь не может добиться встречи с ним

Еще недавно дочь Марии Шукшиной Анна была счастлива в браке с мужем Константином. Молодую семью в своей роскошной четырехкомнатной квартире приютила бабушка-актриса. В то время Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала, что у Ани есть няня и домработница, и признавала, что та неплохо устроилась.

Вот только семейное счастье Анны долго не продлилось. Она оформила развод. Зарплаты тренера Шукшиной не хватало на содержание ребенка, поэтому ей даже пришлось отдать наследника бывшему мужу.

Теперь же Анна Шукшина судится с экс-супругом за право видеться с 11-летним сыном Славой. По ее словам, он не разрешает ей даже созваниваться с ребенком. "Это какой-то страшный сон! Последняя наша встреча была в начале этого года в суде — на полминутки. Я подошла к нему, обняла и сказала на ушко, что я его люблю", - сообщила Шукшина в новом выпуске программы "Звезды сошлись".

По словам Анны, "полноценно" она виделась с единственным ребенком год назад. Женщина переживает, что ее связь с сыном совсем прервется. "Я боюсь всего! Это отвратительное, самое мерзкое подвешенное состояние. Ты не знаешь, что будет дальше. Мы в ожидании психологической экспертизы. Я кулачки держу: психологи увидят, что бывший муж не в адеквате", - рассказала Анна.

В свою очередь, бывший муж направил в суд встречный иск. Он считает, что Анна — недостойная мать и плохой пример для ребенка, так как она ходит по телешоу и проводит время не на кухне, а в спортзале.

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