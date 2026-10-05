Несколько российских регионов замело: что происходит на дорогах

Октябрьский снегопад стал причиной задержки трех поездов в Челябинской области и парализовал движение ряде автодорог.

На трассе М-5 "Урал" в районе Юрюзани — заторы из-за снежного наката и скользкой дороги. Некоторые водители - на летней резине. Их останавливают автоинспекторы и не пускают на опасные участки. Снега в регионе намело уже 20 сантиметров.

Ограничено движение и на дорогах Башкирии. Осадки в разных районах республики начались на выходных. Снег, ветер, гололёд и плохая видимость, грузовики не могут преодолеть подъёмы и выстраиваются вдоль обочин.