В Красноярском крае бьют тревогу из-за нашествия бакланов

В Красноярском крае – нашествие бакланов. Прожорливые птицы уничтожают рыбные запасы Енисея, нанесён ущерб местной флоре. С критической ситуацией столкнулись и в других регионах. В некоторых уже пошли на радикальные меры и разрешили отстрел. В чем причина массового захвата территорий?

Тучи птиц атакуют красноярские водоёмы. Бакланы стали главными конкурентами рыбаков в борьбе за улов. В день взрослая особь может съедать до килограмма рыбы. А летают они "небольшими" стаями по 200 голов.

Баклан - птица организованная. В их стаях есть разведчики. Увидели одного - ждите гостей. Пернатых здесь наблюдают уже третий год. Их численность растет в геометрической прогрессии, отмечают жители региона.

В Иркутской области количество бакланов приобрело угрожающие масштабы. Встал вопрос о сохранении популяции байкальского омуля. Прожорливые пернатые захватывают и сушу. Помёт бакланов токсичен из-за экстремально высокой концентрации азота и фосфора. Растения могут получить химические ожоги. В наши широты эти черные птицы прилетели с юга Монголии и Китая. Из-за глобального потепления водоёмы там пересыхают. Птица ищет новые места кормления.

Власти нескольких регионов всё же разрешили охотиться на птицу, чтобы контролировать её численность. И, согласно последним исследованиям, популяция бакланов стабилизировалась. Птицы несут много пользы - очищают водоемы от больной рыбы, поддерживая баланс экосистемы.